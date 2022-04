Spacca i finestrini delle auto parcheggiate con un martello

Aveva un martelletto in mano e stava spaccando i finestrini di alcune auto parcheggiate in via Vivaio (zona Porta Monforte). E per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato e continuato. È successo nella mattinata di venerdì 8 aprile, nei guai un marocchino di 18 anni.

Tutto è successo prima delle 7:30, sono stati alcuni residenti a segnalare la situazione al 112 che ha inviato sul posto una volante della questura. Il 18enne è stato bloccato mentre stava rovistando a bordo di una Jaguar a cui aveva appena rotto un finestrino. Il 18enne ha cercato di scappare ma è stato inseguito e braccato dai poliziotti che, successivamente, hanno passato al setaccio la zona trovando altre sette auto con i cristalli infranti.

Il 18enne, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e successivamente è stato trasportato al Cpa di Genova.