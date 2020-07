Approfitta dei saldi per fare shopping gratis in via Montenapo a Milano: arrestato

Ha approfittato del primo giorno di saldi per cercare di fare shopping gratis in via Montenapoleone. E per lui, italiano di 56 anni, sono scattate le manette dopo che ha cercato di uscire dalla boutique di Moncler senza pagare quasi 4mila euro di vestiti.

L'uomo, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano che lo hanno fermato, è entrato nel negozio del centro di Milano e si è impossessato di un contenitore con 3.865 euro di vestiti. Una volta afferrata la scatola ha tentato di scappare fuori dal negozio ma un addetto alla vigilanza si è accorto di quello che stava succedendo e lo ha rincorso.

E proprio in questo frangente i carabinieri della compagnia Duomo sono intervenuti braccandolo e arrestandolo. Il 56enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione in attesa di essere giudicato per direttissima nella giornata di lunedì.