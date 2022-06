Rapine e furti in negozi e supermercati: arrestato 'seriale'

Quel gruppo di persone che stazionavano davanti a un negozio del centro storico di Monza ha insospettito gli agenti. I poliziotti hanno quindi effettuato i controlli scoprendo che in quel gruppo c'era anche un cittadino di 58 anni, di origine tunisina, senza fissa dimora, sprovvisto di documenti e già noto per reati commessi nei negozi del centro di Monza, come riporta MonzaToday.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 3 giugno, nella centralissima piazza Centemero e Paleari nei pressi dell’ingresso di un negozio. Da ulteriori controlli la polizia ha scoperto che il 58enne aveva a carico un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a un anno e sette giorni di reclusione per rapine e furti aggravati, oltre che per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Da quanto riferiscono dalla questura, dal 2015 l'uomo sarebbe risultato autore di numerose rapine aggravate, e destinatario di più condanne per reati di rapina e furti aggravati presso diversi supermercati e negozi di abbigliamento di Monza, tra corso Milano, via Buonarroti e via Borgazzi, e altri esercizi commerciali della provincia di Milano. Secondo le informazioni fornite dalla polizia di Stato, il 58enne agiva prevalentemente dopo aver alzato il gomito e quando entrava nei negozi rubava soprattutto prodotti elettronici e in alcuni casi avrebbe minacciato o aggredito le forze dell’ordine.

Divenute definitive le diverse sentenze di condanna emesse dal tribunale di Monza, il 30 maggio è stato emesso dalla procura della Repubblica di Monza l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti dell'uomo. Gli agenti della polizia di Stato lo hanno fermato e accompagnato in questura. Poi il trasferimento in carcere. Contestualmente, il questore Marco Odorisio ha attivato l’ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di esatta identificazione del cittadino tunisino al fine di procedere al rimpatrio con definitivo allontanamento dal territorio nazionale dopo aver scontato il suo debito con la giustizia.