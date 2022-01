Spacca i finestrini delle auto parcheggiate con un piccone

Aveva un piccone in mano e stava spaccando i finestrini di alcune auto parcheggiate in piazzale Selinunte. E per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato e continuato. È successo nel primo pomeriggio di sabato 22 gennaio in piazza Selinunte, nei guai un egiziano di 21 anni.

Tutto è successo prima delle 13:30, sono stati alcuni residenti a segnalare la situazione al 112 che ha inviato sul posto una volante della questura. Il 21enne è stato disarmato e ristretto nella volante e dichiarato in stato di arresto.

Durante gli accertamenti, inoltre, è emerso che pochi minuti prima il 21enne avrebbe cercato di mettere a segno un furto in un palazzo di Via Mario Morgantini.