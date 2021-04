Terrorismo: si costituisce a Parigi Bergamin, l'ideologo dei Proletari per il comunismo

Si è costituito a Parigi, giovedì 29 aprile, Lugi Bergamin, militante dei Proletari armati per il comunismo raggiunto con altri nove italiani da un mandato di cattura internazionale nell'ambito dell'operazione "Ombre Rosse" e sfuggito all'arresto il giorno precedente. Rimangono dunque ora ricercati e latitanti Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura.

Mercoledì, tra gli altri, erano stati catturati Giorgio Pietrostefani, accusato di concorso nell'omicidio del commissario milanese Luigi Calabresi, e Sergio Tornaghi, militante della Colonna Walter Alasia delle Br, condannato all'ergastolo per diversi omicidi.

Bergamin deve scontare una pena definitiva di 16 anni e 11 mesi di reclusione. Secondo l'accusa, ideò l'omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo della polizia penitenziaria, a Udine il 6 giugno 1978, materialmente compiuto da un gruppo di militanti tra cui Cesare Battisti, a sua volta recentemente estradato in Italia dopo anni di latitanza in Francia e in Brasile.

Classe 1948, padovano, Bergamin è considerato l'ideologo dei Proletari armati per il comunismo. Negli anni '70 si trasferì a Cinisello Balsamo e insegnò ragioneria al Martin Luther King di Melzo. Poi si avvicinò alla lotta armata fondando i Pac, di cui è considerato l'ideologo.