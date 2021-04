Arrestato 17enne 'mente' della brutale rapina durante 'vendita' di bitcoin

In manette un 17enne, ritenuto l'ideatore dell'aggressione avvenuta ai danni di un 46enne romeno residente a Verona

Un altro minorenne in manette per la rapina avvenuta a Paullo (Milano) lo scorso 24 settembre, quando due ragazzi avevano derubato un 46enne dopo aver finto di volergli vendere Bicoin.

Il giovane, 17 anni, è stato arrestato dai carabinieri nella mattinata di mercoledì 28 aprile dopo che all'esito delle indagini è stato individuato come l'ideatore principale della rapina, che venne commessa da altri due minorenni, già tratti in arresto.

La vittima, un 46enne romeno di Verona, aveva pubblicato un annuncio online e, dopo essere stato contattato dai giovani falsi venditori, si era accordato con loro scambiando messaggi su Whatsapp per l'acquisto di Bitcoin. Una volta arrivati all'incontro a Paullo, tuttavia, i due minorenni, entrambi di 17 anni, hanno aggredito brutalmente l'uomo con calci e pugni in faccia, fino a farlo cadere per terra.

A quel punto hanno rubato lo zaino dell'uomo con all’interno un pc e i 2000 euro in contanti, portati per comprare la criptovaluta, e sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Dopo l'arresto dei due rapinatori, i quali sono stati rintracciati grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, le successive indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica dei minorenni di Milano, hanno consentito di raccogliere ulteriori elementi nei confronti dell'altro 17enne componente della banda.

Il minore, che è stato portato in carcere al Beccaria, è ritenuto la mente ideatrice della rapina e ha intrattenuto frequenti contatti sia con la vittima, per la compravendita dei bitcoin, sia con gli altri due minorenni durante la pianificazione della rapina.