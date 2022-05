Esce di casa per ritirare un pacco pieno di droga: arrestato

Ha ricevuto un pacco pieno di metanfetamine e appena è sceso a ritirarlo è stato arrestato dalla polizia. È successo in via Veniero a Milano (zona Lotto) nella giornata di martedì 18 maggio, nei guai un ragazzo italiano di 26 anni già noto alle forze dell'ordine e agli arresti domiciliari. Il fatto è stato reso noto dalla questura attraverso un comunicato.

Tutto è iniziato all'interno dell'aeroporto di Linate quando i funzionari dell'agenzia dei monopoli hanno intercettato un pacco con circa 260 grammi di metanfetamine che avrebbe dovuto essere recapitato a un italiano (inesistente) presso un negozio di Pieve Emanuele (esercizio commerciale risultato estraneo ai fatti). È quindi scattata la consegna controllata: gli agenti della squadra mobile hanno seguito il plico fino al negozio dove, all'interno, erano appostati dei poliziotti della sezione antidroga. Poco dopo è giunta una mail nella quale il destinatario informava negoziante che sarebbe passato un corriere a ritirare il plico. E così è stato: si è presentato un pony express (anche lui estraneo alla vicenda) che ha preso in consegna il pacco per portarlo a destinazione in via Veniero a Milano.

Anche in questo caso gli agenti hanno seguito la scatola e quando il destinatario finale si è presentato per ricevere il pacco è stato fermato e arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 26enne, inoltre, si trovava agli arresti domiciliari: nell'autunno del 2020 era stato arrestato con l'accusa di rapina dagli agenti della squadra mobile. P