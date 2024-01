Spaccio al parco tra i giochi dei bambini: due arresti

Uno di loro faceva da palo, l’altro utilizzava una paletta per recuperare il “fumo” nascosto in piccole buche nel parchetto. E per loro sono scattate le manette. Due cittadini marocchini di 34 e 26 anni sono stati arrestati dalla polizia nel parco di via Gonin a Milano (zona Lorenteggio) nella serata di giovedì 25 gennaio. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A segnalare il fatto ai poliziotti sono stati diversi residenti della zona, stanchi di vedere certe scene tra i giochi per i bambini. Il blitz è andato in scena intorno alle 19 di giovedì. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio hanno prima studiato il modus operandi dei due, successivamente sono intervenuti bloccando un acquirente e i due marocchini: il 26enne faceva da palo mentre il 34enne consegnava le dosi ai clienti.

Infine i poliziotti, anche grazie alle unità cinofile della Locale, hanno passato al setaccio il parco. In totale sono stati trovati sette etti e mezzo di hashish, tutti leggermente nascosti in 13 diverse buche nel terreno. Entrambi i marocchini sono stati arrestati e accompagnati a San Vittore.