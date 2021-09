Cerca di prendere un treno per Parigi: arrestato in stazione

Aveva in mano il biglietto e stava per salire su un treno diretto a Parigi ma è stato fermato e arrestato dalla polizia. È successo nella stazione di Porta Garibaldi a Milano nella giornata di martedì 28 settembre, nei guai un cittadino senegalese di 47 anni che ricercato a causa di un provvedimento di carcerazione.

Tutto è iniziato durante un servizio di vigilanza della Polfer: gli agenti si sono insospettiti vedendo l'uomo e hanno deciso di controllarlo. Dalle verifiche in banca dati è emerso che era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione penale, emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze, dovendo espiare una pena di 10 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale.

Per il 47enne sono scattate le manette ed è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore.