Il ricercato che se ne va in giro con un "tirapugni coltello"

Tradito dall'occhio attento dei militari. Un uomo di 25 anni, un cittadino egiziano con precedenti, è stato arrestato domenica dai carabinieri a Pioltello in esecuzione di un ordine di carcerazione per pene concorrenti, dovendo scontare quattro anni, quattro mesi e cinque giorni di carcere.

L'uomo è stato fermato in piazzale della Lega lombarda dopo che due carabinieri di passaggio, che sapevano del provvedimento del tribunale, lo hanno riconosciuto e bloccato. Il 25enne dovrà andare in cella per una vecchia rapina avvenuta nella fermata metropolitana di Crescenzago - dove aveva strappato la collanina a una donna - e per un arresto per droga avvenuto lo scorso anno, proprio a Pioltello.

Al momento del controllo, il ricercato è stato trovato anche in possesso di un tirapugno con un coltello a scatto con una lama di nove centimetri, motivo per cui è stato anche denunciato a piede libero per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.