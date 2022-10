Il ladro che ruba l'interno registratore di cassa ma fa troppo rumore

Forza la saracinesca di un negozio in Stazione Centrale a Milano, entra e prova a fuggire con il registratore di cassa. È stato bloccato dalla polizia.

Gli uomini della polfer hanno arrestato un pregiudicato per 42enne, Il presunto ladro, italiano con alle spalle una storia di reati similari, è accusato di furto aggravato. Oltre ad essere stato denunciato per danneggiamento.



Gli agenti della polizia ferroviaria, impegnati in un servizio di controllo nella stazione centrale, sono stati allertati dal personale di vigilanza attirato da un rumore proveniente da un negozio. Il 42enne si stava allontanando velocemente con il registratore di cassa, occultato all'interno di un sacchetto di plastica.