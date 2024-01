Costringe la fidanzata minorenne a fare sesso con 50 uomini

L’avrebbe costretta a vendere il suo corpo, a fare sesso con circa 50 uomini. Tutto per pagare un presunto debito di droga. Quando la loro relazione è terminata l’incubo per lei, milanese di 16 anni, non è finito: lui ha iniziato a pubblicare sul profilo Instagram alcune sue foto intime. La parola “fine” è arrivata nella serata di martedì 23 gennaio, quando i carabinieri lo hanno arrestato.

Nei guai un italo-marocchino di 26 anni arrestato dai carabinieri con le accuse di sfruttamento della prostituzione, revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione.

L’incubo era iniziato lo scorso mese di ottobre quando il 26enne ha iniziato a far prostituire la giovane. Nei giorni scorsi la loro relazione è arrivata al capolinea e i genitori, il 16 gennaio, hanno chiamato i carabinieri segnalando che la giovane aveva subito delle minacce dall'ex fidanzato.

È nata una indagine lampo al termine della quale il 27enne è stato arrestato dai militari dell’Arma su ordine del giudice per le indagini preliminari Alberto Carboni.