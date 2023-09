Il pusher scoperto in albergo con 90 grammi di erba

Due arresti per spaccio in Città Studi nella giornata di lunedì: uno in hotel, l'altro in una sala slot. Il primo è avvenuto alle 7 di mattina all'hotel New Milan di via Lulli, dove un uomo peruviano di 31 anni è stato sorpreso con 90 grammi di marijuana e 60 euro in contanti mentre si trovava nei pressi dell’albergo New Milan di via Lulli.

Il secondo ha come protagonista un filippino di 41 anni con precedenti che è stato fermato in una sala slot in viale Abruzzi da una volante del commissariato di città studi. Addosso aveva 1 grammo di shaboo, utile a ricavarne una decina di dosi. Entrambi gli pusher sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.