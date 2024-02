Blitz della polizia al parchetto: arrestato un uomo col "fumo"

Aveva 10 euro in tasca e quasi sette etti di fumo a casa. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel parco di via Uccelli da Nemi nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio.

Tutto è successo intorno alle 16 quando gli agenti del commissariato Mecenate, durante un servizio mirato, hanno notato il 50enne in compagnia di altre tre persone, tra cui un ragazzo di 16 anni e un uomo di 58 anni (entrambi denunciati). Il blitz è scattato dopo una cessione.

L’uomo è stato bloccato e controllato. Durante la perquisizione è stata trovata una banconota da 10 euro. Non solo, è scattata la perquisizione della sua abitazione dove i cani hanno fiutato e trovato 667 grammi di hashish nascosti all’interno di confezioni di snack, 9 grammi di cocaina e cinque flaconi di metadone, oltre a 1.360 euro in banconote e un coltello con tracce di supefacenti.