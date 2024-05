Rapina un supermercato a Bolzano, arrestato nel Cpr di Milano

Nella giornata di ieri, è stato arrestato un 24enne marocchino, autore di una rapina in un supermercato, al termine di un'operazione congiunta tra gli investigatori della squadra mobile di Bolzano e la questura di Milano.

L'arresto è avvenuto a Milano, dove l'uomo si trovava detenuto nel Cpr di via Corelli, in attesa di essere rimpatriato a seguito di un decreto di espulsione emesso dal Questore di Bolzano. L'indagine che ha portato all'arresto del 24enne è partita lo scorso marzo, quando il giovane straniero è stato coinvolto in una rapina in un supermercato nel centro di Bolzano. Dopo aver tentato di rubare della merce, il 24enne ha aggredito gli addetti alla vigilanza che l’avevano fermato. Una reazione violenta con tanto di minacce di morte verso una guardia giurata, la quale è stata anche strattonata e colpita con un calcio alla gamba. Successivamente, prima di fuggire, l'aggressore ha tentato persino di colpire il vigilante con una bottiglia.

Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza e alle testimonianze raccolte, la polizia di Bolzano è riuscita a identificare l'aggressore che è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina aggravata e lesioni. Sempre nella giornata di mercoledì 8 maggio, il 24enne marocchino è stato trasferito nel carcere di San Vittore di Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Bolzano.