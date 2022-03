Ruba la giacca a un cliente di un locale e scappa all'esterno: arrestato 17enne

Arrestato per rapina un ragazzo di diciassette anni che aveva rubato la giacca a un cliente in un locale pubblico. E' parte del bilancio dei controlli straordinari disposti dalla polizia a Milano, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo, nell'area tra corso Como e piazza Aulenti, a cui hanno preso parte gli agenti della squadra mobile e dei commissariati Garibaldi e Greco Turro, del reparto mobile di Milano, della sezione cinofili e della polizia scientifica, oltre che della polizia locale.

Durante il servizio, i poliziotti hanno controllato 78 persone, portandone 15 in questura per l'identificazione. Tra costoro anche il diciassettenne, che aveva rubato la giacca ad un cliente all'interno di un locale pubblico per poi fuggire all'esterno. Bloccato dagli agenti, è agli arresti e risponde di rapina.

Controlli anche da parte della polizia ferroviaria alla stazione di Porta Garibaldi, nella serata di sabato: sono 212 le persone identificate.