Calci agli agenti per non farsi identificare: arrestato un 22enne

Per non dare i documenti agli agenti di polizia ha iniziato a sferrare calci e dare spintoni. Un cittadino cubano è stato arrestato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel primo pomeriggio di giovedì 11 aprile, intorno alle 14, gli agenti della Polmetro si trovavano in prossimità della fermata di San Babila quando hanno fermato un 22enne per un semplice controllo. I poliziotti hanno avvicinato il giovane che dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità e il proprio documento identificativo. Poi ha iniziato a ribellarsi.

Calci, strattonamenti e spintoni per allontanare le forze dell'ordine che sono riuscite comunque a placcarlo arrestandolo. Dai controlli è emerso che aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio