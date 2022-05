Bloccato durante la gita e arrestato: era ricercato in tutta Europa

Da 10 mesi sulla sua testa pendeva un mandato di cattura europeo per rissa. E per lui sono scattate le manette nella giornata della festa dei lavoratori. Un giovane romeno è stato arrestato dalla polizia stradale nella giornata di domenica 1° maggio a Rho. Il fatto è stato reso noto dalla questura attraverso un comunicato.

Tutto è iniziato durante un controllo. I poliziotti hanno fermato un'auto con alcuni giovani a bordo e durante gli accertamenti è emerso che sulla testa del giovane, da luglio 2021, pendeva un mandato di arresto europeo per l'espiazione di una pena di oltre tre anni comminata dalla giustizia romena.

Il giovane, che si trovava in compagnia di altri amici, è stato quindi fermato e accompagnato in questura dove ha chiamato il suo avvocato. L'uomo, successivamente, è stato messo a disposizione della corte d'appello di Milano per la successiva consegna all'autorità giudiziaria romena.