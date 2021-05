Simulazione di reato e fuga dopo incidente, ricercato arrestato a Rogoredo

Un cittadino italiano di 57 anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano perché ricercato a causa di un provvedimento di cattura.

Mercoledì, i poliziotti hanno notato l'uomo, noto pluripregiudicato, che assumeva un atteggiamento sospetto al loro passaggio e l'hanno fermato per un controllo. Gli agenti erano impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Rogoredo.

Dal controllo in banca dati è emerso che era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione, emesso dal Tribunale ordinario di Como, per simulazione di reato e fuga in incidente stradale, dovendo scontare una pena di un anno e due mesi di reclusione.