Si rompe l'impianto di irrigazione: la casa si allaga e la polizia scopre la maxi serra di marijuana

Tradito dall'allagamento. Un uomo di 30 anni, un italiano senza alcun vecchio guaio con la giustizia, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì a Milano dopo che nella sua casa - allagata - è stata scoperta una maxi serra artigianale di marijuana.

I guai per lui sono iniziati verso le due, quando i residenti di uno stabile in via Pietro da Cemmo hanno segnalato ai pompieri una perdita di acqua nel condominio che stava causando infiltrazioni nell'abitazione al terzo piano. I vigili del fuoco hanno quindi individuato il guasto al piano superiore e sono entrati nell'appartamento dalla finestra.

Quando hanno fatto accesso in casa, però, i caschi rossi hanno trovato davanti a sé 91 vasi con piantine di marijuana nelle varie stanze, con tanto di impianti di illuminazione e irrigazione, proprio quello che - a causa di una rottura - aveva dato vita all'allagamento. Nell'appartamento sono poi stati scoperti, e sequestrati, anche 12 chili di "erba" già essiccati e pronti per essere venduti, oltre a 600 euro in contanti. Quando il 30enne - che in quel momento era fuori dall'abitazione - è tornato, è stato bloccato e arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.