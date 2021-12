Tradito dall'app Youpol, la polizia gli trova la droga in casa: arrestato

Aveva in casa 6 grammi di coca e atri 20 di marijuana e per lui sono scattate le manette. È successo nel pomeriggio di venerdì 3 dicembre in via Degli Umiliati a Milano (zona Ponte Lambro); nei guai un milanese di 47 anni che era stato segnalato alla polizia attraverso l'app YouPol.

Il blitz - come riferito dalla questura di Milano - è scattato quando gli agenti hanno ricevuto una segnalazione attraverso l'applicazione per smartphone. Una volta arrivati sul posto hanno fatto irruzione all'interno della casa del 47enne dove hanno trovato le sostanze stupefacenti.

La droga è stata posta sotto sequestro mentre per lui sono scattate le manette.