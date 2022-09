Il pusher che spaccia in bici (davanti alla polizia)

Posto sbagliato, momento sbagliato. Un uomo di 24 anni, cittadino marocchino irregolare in Italia e senza precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo aver incontrato un "cliente" proprio davanti alla polizia.

A bloccarlo, verso le 14.30, sono stati gli agenti delle volanti che lo hanno visto in via Mambretti mentre a bordo della sua bici parlava con un secondo ragazzo, a cui ha consegnato qualcosa. A quel punto i poliziotti hanno fermato il 24enne e lo hanno trovato in possesso di 55 grammi di hashish e 260 euro in contanti. Il ragazzo che aveva acquistato una dose di "fumo", un 23enne, è stato invece segnalato come assuntore.

Qualche ora dopo, alle 18.30, le manette sono scattate anche per un 20enne, cittadino marocchino, che è stato controllato in via Martini. Apparso nervoso e agitato, il giovane è stato perquisito dagli agenti che addosso gli hanno trovato 15 grammi di hashish e 50 euro.