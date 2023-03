Eroina e cocaina in stazione: arrestato spacciatore

Gestiva un fiorente mercatino della droga nei pressi della stazione di Pioltello (Milano). La polizia ferroviaria ha arrestato un 37enne, pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo una segnalazione, gli agenti si sono recati sul posto organizzando un servizio di appostamento. I poliziotti hanno notato un andirivieni di tossicodipendenti all’interno di una struttura isolata nelle adiacenze della linea ferroviaria.

Una volta entrati, si sono trovati di fronte un'avviata attività di spaccio attuata da un egiziano che, bloccato, è stato trovato in possesso di 27 dosi di eroina e cocaina pronte per la vendita, per un totale di 17 grammi e un bilancino di precisione utilizzato per pesare e confezionare la droga.