Vede la polizia e si spaventa: spacciatore controllato e arrestato in centro a Milano

Nascondeva quasi 2mila euro in contanti e 60 grammi di hashish. Probabilmente per questa ragione quando ha visto la volante della polizia rallentare davanti a lui, ha subito cambiato atteggiamento. La sua agitazione non è passata inosservata.

A finire 'sotto' il controllo dei poliziotti, e poi in manette, è un cittadino di Capo Verde di 42 anni. L'uomo è stato fermato nella giornata di domenica dagli agenti dell'Ufficio di prevenzione generale della questura in viale Città di Fiume a Milano, accanto ai Giardini Pubblici. Alle 14.

Oltre al denaro - precisamente 1.800 euro - e alla droga, il presunto spacciatore conservava in una tasca anche il materiale per confezionare le dosi di 'fumo'.