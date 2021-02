Milano, spacciatore arrestato in via Giambellino: "tradito" da una lunga lista di precedenti

Le manette sono scattate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza

Pieno zeppo di precedenti penali, di ogni tipo, tanto che quando gli uomini della polizia lo vedono durante un controllo del territorio, decidono di fermarlo.

Via Giambellino, nella giornata di domenica. Lui, un italiano di 32 anni, in effetti ha addosso sette grammi di marijuana, oltre a 45 euro in contanti. Durante le operazioni di rito fa resistenza, d'altronde ha precedenti anche su quello.

A casa del 32enne, noto pure per reati contro la persona, contro il patrimonio e droga, gli agenti trovano altri 28 grammi d'erba, un bilancino di precisione e 400 euro cash. Le manette sono scattate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.