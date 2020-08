Vede i poliziotti e cerca di scappare, pusher tradito dal suo nervosismo: droga in un calzino

Vede la polizia, quindi cambia direzione e accelera il passo. È l'elementare errore che ha portato uno spacciatore dritto dritto nelle mani degli agenti del Commissariato di Rho, nel Milanese. Giovedì sera, le manette sono scattate ai polsi di un 33enne italiano.

Quando i poliziotti sono entrati nel parcheggio di un supermercato di via Mascagni a Rho, hanno notato un uomo che ha cercato di allontanarsi con passo veloce nella direzione opposta.

Fermato per un controllo, i poliziotti hanno verificato che si trattava di un uomo con precedenti in materia di stupefacenti e di armi, e hanno perquisito anche l'auto parcheggiata lì vicino: in un vano porta oggetti, hanno rinvenuto e sequestrato un calzino contenente cinque involucri in cellophane termosaldati con 50 grammi di marijuana e quasi 500 euro. L'uomo è stato arrestato e la vettura sottoposta a sequestro penale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella successiva perquisizione domiciliare effettuata a Legnano (Milano), i poliziotti hanno trovato altri 450 grammi di marijuana, 450 euro e 400 dollari statunitensi, due bilancini di precisione, una bilancia da pesa, cinque lampade termoriscaldanti per favorire la crescita della marijuana, un essiccatoio, vario materiale da confezionamento.