Il pusher ciclista con la droga nella borraccia

Un nascondiglio fantasioso, ma purtroppo per lui inutile. Un ragazzo di 24 anni, cittadino filippino, è stato arrestato venerdì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a consegnare dosi in giro per la città.

I guai per lui sono iniziati verso le 22.30, quando una volante lo ha incrociato in via delle Forze armate a bordo della sua bici. Alla vista della macchina della polizia, il 24enne ha cercato di accelerare e di allontanarsi, finendo così per attirare l'attenzione degli agenti.

Fermato e perquisito, il ciclista è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana, che erano nascosti all'interno della borraccia della sua bicicletta. A casa sua, poco distante, sono poi stati scoperti altri 45 grammi di "erba" e 2.500 euro in contanti. Per il giovane sono quindi scattate le manette.