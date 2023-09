In auto con 25 panetti di droga nel motore

Viaggiava con due chili e mezzo di hashish nel vano motore un egiziano di 58 anni che è stato fermato nel pomeriggio di mercoledì in zona San Siro. L’uomo, alla guida di un’Opel Corsa, è stato fatto accostare dagli agenti di polizia per un semplice controllo, ma la perquisizione ha svelato il nascondiglio con la droga.

Erano le 17 quando gli agenti delle Volanti hanno notato in piazzale Zavattari l'auto sospetta. Fermata la vettura poco dopo, in viale Murillo, gli agenti hanno identificato alla guida un uomo di origini egiziane con precedenti per spaccio.

Così, anche per il nervosismo del conducente, la perquisizione è scattata immediatamente permettendo di scovare due chili e mezzo di hashish suddivisi in 25 panetti pronti per essere venduti e collocati nel vano motore dell’auto. L’egiziano è stato immediatamente arrestato.