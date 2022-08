Il pusher "in sharing": preso il ragazzo che consegnava droga in Enjoy

Fatale fu l'ultima sosta. Un ragazzo di 23 anni, un giovane italiano senza precedenti e senza un lavoro, è stato arrestato martedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a consegnare dosi di cocaina in giro per la città.

A incastrarlo sono stati i poliziotti della VI sezione della squadra mobile, coordinati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che stavano effettuando dei servizi in zona Certosa. Durante i controlli, l'attenzione degli agenti è "caduta" su una Fiat 500 Enjoy, il cui conducente continuava a procedere a bassa velocità e ad effettuare strane soste.

Una volta arrivato in via Villapizzone, il guidatore - proprio il 23enne - si è fermato nuovamente, come se stesse aspettando qualcuno. A quel punto gli agenti lo hanno bloccato e perquisito: in un calzino nascosto nel pantalone sono state trovate 28 dosi di cocaina già pronte per essere spacciate, per un peso totale di 17 grammi. A casa del giovane, che non risulta avere un'occupazione, sono invece stati scoperti, e sequestrati, 3.200 euro in contanti. Quei soldi, secondo gli investigatori, li avrebbe guadagnati proprio vendendo droga.