Auto del car sharing imbottita di soldi e droga: due arresti

La loro auto (del car sharing) era imbottita di hashish e banconote. E per loro sono scattate le manette. Due uomini di 27 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella giornata di domenica 22 gennaio.

Tutto è iniziato intorno alle 12.30 nei pressi del cavalcavia del Ghisallo quando, come riferito da via Fatebeneratelli, una volante della questura ha notato un'auto del car sharing. Il conducente, tuttavia, ha tentato di allontanarsi alla vista della pantera ma è stata fermata poco dopo.

Durante gli accertamenti è emerso che i due uomini a bordo, un cittadino marocchino di 27 anni e un italiano di 21, erano già noti alle forze dell'ordine. È quindi scattata la perquisizione del veicolo durante la quale sono stati trovati 10 panetti di hashish per un totale di 1 kg e circa 3mila euro di banconote. Non solo, a casa del 27enne sono stati trovati altri mille euro in contanti.