Cercano l'Iphone rubato sul tram ma trovano uno spacciatore

Cercavano un Iphone rubato e si sono imbattuti in uno spacciatore di droga. E' successo a Milano nel primo pomeriggio di sabato 30 ottobre. Al numero di emergenza 112, verso le due, è arrivata una chiamata d'aiuto per uno smartphone Apple rubato. La polizia è intervenuta e, seguendo il segnale Gps dello smartphone, l'ha 'intercettato' in viale Monte Nero.

Il segnale era chiaramente in movimento, così gli agenti sono saliti a bordo di un tram che stava transitando sul viale e si sono insospettiti nei confronti di un giovane poi identificato come un gambiano di 23 anni, irregolare in Italia e con alcuni precedenti.

Il ragazzo non aveva l'Iphone ma una busta con dentro 122 grammi di marijuana. E, in tasca, diverso denaro contante, probabile provento della vendita della droga. Così è stato arrestato per spaccio.