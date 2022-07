Tre pusher sono stati arrestati in pieno centro a Milano

Tre cittadini marocchini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polfer nei pressi della stazione di porta Venezia nella giornata di lunedì 4 luglio. Nei guai due uomini e una donna, tutti già noti alle forze dell'ordine. Il fatto è stato reso noto da via Fatebenefratelli con un comunicato.

Tutto è iniziato quando gli agenti hanno notato il trio a bordo di un'automobile nei pressi di via Boschetti (zona Porta Venezia) mentre maneggiava un involucro sospetto. È scattato il controllo e durante la perquisizione (prima personale, poi del veicolo) sono stati trovati circa 400 grammi di hashish.

Resisi conto di essere alle strette i due uomini avrebbero anche tentato di scappare - come riportato nella nota della questura - ma sono stati bloccati e arrestati. Il trio è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicato per direttissima.