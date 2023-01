Il pusher che spaccia nell'area giochi dei bambini

Tradito dalle mamme. Un uomo di 24 anni, cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio dopo essere stato sorpreso a spacciare a due passi da un'area giochi per bambini in via Giambellino.

A dare l'allarme alle forze dell'ordine, verso le 15, sono state le madri dei piccoli che giocavano, insospettite - e infastidite - dalla strana presenza dell'uomo. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati, lo hanno bloccato e perquisito, trovandolo in possesso di 1 grammo di cocaina 3 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, oltre che 70 euro.

Poco dopo le manette, sempre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono scattate anche per un 25enne connazionale, fermato in via Martini mentre vendeva due grammi di hasish a un cliente. In tasca aveva altri 3 grammi di "fumo".