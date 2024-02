Il pusher di 65 anni che in casa nascondeva 4 proiettili

Ha visto la volante della polizia e ha gettato un sacchetto per terra. Ma gli agenti hanno visto a loro volta il gesto e lo hanno controllato. È successo alle nove meno un quarto di sabato sera a Milano in via Massarenti, in zona San Siro. Protagonista un uomo filippino di 65 anni, regolare in Italia e con qualche precedente.

Il sacchettino che aveva gettato per terra conteneva 3 dosi di cocaina. I poliziotti hanno perquisito casa sua, trovando 77 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 300 grammi di hashish, oltre a un bilancino e a 300 euro in contanti. In casa anche 4 proiettili. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.