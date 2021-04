Il pusher fermo con le '4 frecce' mentre il cliente preleva al bancomat i soldi per la 'coca'

In manette un 38enne, cittadino moldavo. Il suo cliente è stato segnalato in Prefettura

Tradito dalle "4 frecce". Un uomo di 38 anni, un cittadino moldavo con precedenti, è stato arrestato sabato sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso proprio vendeva cocaina a un cliente.

A fermarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che stavano effettuando dei normali servizi di controllo nella zona a nord di piazzale Loreto.

Verso le 22.30, con le strade già svuotate dal coprifuoco causa covid, l'attenzione dei poliziotti è stata attirata da una Peugeot 3008 ferma a bordo strada in viale Monza, con le "4 frecce" attivate. Incuriositi, gli agenti hanno deciso di monitorare l'auto e poco dopo hanno visto arrivare una seconda macchina, una Smart dalla quale è sceso un uomo che ha raggiunto il vicino sportello bancomat per prelevare dei soldi.

A operazione conclusa, il secondo uomo è salito sulla Peugeot e ha scambiato qualcosa con il conducente. A quel punto i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato entrambi: il guidatore della Peugeot, il 38enne moldavo, è stato trovato con 30 grammi di cocaina nascosti in un portamonete e 1.125 euro in contanti, mentre il cliente - un 41enne italiano - è stato fermato con la dose appena acquistato e segnalato in Prefettura come consumatore.

Gli agenti si sono poi spostati a casa del pusher, un appartamento in zona Crescenzago, e in una cassaforte hanno scoperto 10mila euro cash, che sono stati sequestrati. Per lui sono quindi scattate le manette.