Spacciatore e ricercato arrestato in Stazione Centrale

Quando ha visto la polizia ha subito cambiato atteggiamento. Dopo un controllo degli agenti, in effetti, è finito in manette. Il protagonista è un cittadino della Mauritania di 37 anni: arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano, perché ricercato a causa di un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno notato l'uomo che assumeva un atteggiamento guardingo davanti al loro passaggio.

Dal controllo in banca dati è emerso che era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l'applicazione della custodia cautelare in carcere dovuta alla reiterazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, emesso dal Tribunale di Genova.