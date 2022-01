Chiedeva l'elemosina in Stazione Centrale ma era ricercata

Nella giornata di sabato gli agenti della polfer di Milano hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di una cittadina croata di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale. La donna era ricercata per diversi furti e per violazione del foglio di via obbligatorio.

I poliziotti, durante un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, sono intervenuti per la presenza di tre donne dedite all'accattonaggio. Una delle tre è risultata destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso nel 2021 dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'espiazione di 6 anni di reclusione per vari reati di furto aggravato, nonché di un provvedimento di carcerazione emesso nel 2020 dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per l'espiazione di 2 mesi di arresto per violazione alla misura del foglio di via obbligatorio. La donna è stata portata al carcere di San Vittore.