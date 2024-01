Fermato per un controllo in stazione: scattano le manette

Sulla sua testa pendeva un mandato di cattura e quando è stato fermato in stazione dalla polizia sono scattate le manette. È successo nella stazione di Milano Certosa nella mattinata di lunedì 8 gennaio; nei guai un 23enne su cui pendeva un mandato di cattura per reati contro il patrimonio emesso dal tribunale di Busto Arsizio.

Gli agenti della polizia ferroviaria, come riportato in una nota del commissariato di Gallarate, lo hanno fermato per un normale controllo. Durante gli accertamenti al terminale è emerso che doveva scontare due anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Il giovane è stato quindi arrestato trasferito nel carcere di San Vittore.