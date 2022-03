Terrorismo, un uomo arrestato dalla polizia di Milano

Un uomo, sospettato di appartenere all'associazione terroristica sudamericana Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Its), è stato arrestato. L'operazione è stata condotta nella mattinata di giovedì 31 marzo dalla Digos di Milano e dall'anti-terrorismo eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Torino.

L'indagato è accusato di fare parte del gruppo terroristico creato in Messico nel 2011 e ritenuto responsabile di oltre cento attentati in diverse parti del mondo. Its si definisce eco-estremista e ritiene il progresso scientifico e tecnogico colpevole della distruzione dell'ambiente naturale. L'organizzazione ha inviato bombe carta a coloro che ritiene i responsabili, compresi docenti universitari di materie come nanotecnologie.