Studente scippato reagisce al ladro, lo insegue sul tram e lo fa arrestare

Inseguito dalla vittima, arrestato dai carabinieri. Un ragazzo di 21 anni, cittadino egiziano, è finito in manette venerdì sera a Milano con l'accusa di furto con strappo dopo aver scippato uno studente di 26 anni insieme ad altri due uomini, riusciti a fuggire.

Il blitz dei tre è scattato verso le 23.30 in via Giacosa, dove il 26enne è stato accerchiato fuori da un locale, minacciato e derubato di tre collanine in oro. Il giovane, però, non si è arreso e ha iniziato a seguire uno dei malviventi, dando subito l'allarme al 112.

I carabinieri del Radiomobile hanno raggiunto il ladro - e la vittima, che era ancora sulle sue tracce -, su un tram in via Giulio e Corrado Venini, in zona Nolo, a poca distanza dal luogo del blitz. Lì, il 21enne è stato qunidi bloccato e arrestato. Lo scippatore è stato anche accompagnato in ospedale per un forte mal di testa, secondo i medici dovuto all'abuso alcolico, ed è poi stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.