Impugna un coltello e minaccia di uccidere i genitori

Ha preso in mano un coltello e ha minacciato di uccidere i genitori 60enni e per lui sono scattate le manette. È successo in via Leonardo Da Vinci a Trucazzano nella serata di sabato 26 febbraio, nei guai un 39enne già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è iniziato quando i genitori si sono rifiutati di dare denaro al 39enne. L'uomo ha prima offeso i due coniugi e poi ha impugnato un coltello da cucina e li ha minacciati. Non è servito a nulla: i coniugi hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trucazzano che lo hanno immobilizzato e arrestato.

Il 39enne è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.