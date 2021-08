Il rapinatore "sbadato" che scippa la tracolla (ma non il borsello) e cade mentre scappa

Peggio non poteva andare. Un uomo di 33 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato domenica mattina a Milano al termine di un blitz finito in maniera tragicominca.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, poco prima delle 10, il 33enne si è avvicinato a un anziano che stava attendendo il bus 74 in via De Pretis e gli ha scippato il borsello. O almeno ci ha provato, perché il signore si è opposto ed è riuscito a salvare il marsupio, mentre il rapinatore è stato in grado di portare via soltanto la tracolla.

Probabilmente senza accorgersi che il colpo era fallito, l'uomo si è quindi dato alla fuga e sulle sue tracce si è messo un testimone che aveva assistito alla scena. Nella fuga, il 33enne è anche inciampato e caduto e alla fine è stato fermato dalla Volante, allertata dalla moglie del passante che aveva inseguito il ladro.

Bloccato e ammanettato dagli agenti, il rapinatore ha ammesso tutte le accuse e ha spiegato di avere problemi conclamati di tossicodipendenza. L'anziano vittima del tentato furto si è invece allontanato prima che la polizia arrivasse sul luogo dello scippo e al momento non è stato ancora rintracciato.