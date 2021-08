Vede i poliziotti e cerca di scappare in scooter

Stava guidando il suo scooter quando si è accorto della volante della polizia e a quel punto ha accelerato cercando di scappare, ma è stato bloccato. E arrestato. L'accaduto verso la mezzanotte di giovedì 5 agosto in via dell'Assunta, zona Vigentino.

A finire in manette per resistenza un 41enne italiano con precedenti. Nel tentativo di eludere il controllo, l'uomo è entrato in colluttazione che gli agenti che poco dopo sono riusciti a contenerlo, per poi trarlo in arresto.