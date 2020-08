Il 29enne e la marijuana, la 51enne e la coca, e il 31enne e l'hashish: tre arresti in poche ore

Tre arresti per droga nella stessa serata per la polizia, venerdì. I poliziotti del commissariato Porta Genova hanno messo le manette su un 29enne dopo aver trovato nella sua abitazione circa 700 grammi di marijuana. Lo ha riferito la questura del capoluogo lombardo spiegando che l’uomo è stato fermato per un controllo all’angolo tra via Lorenteggio e via dei Gelsomini. Dopo avergli trovato in tasca tre grammi di “erba”, è scattata la perquisizione domiciliare dove è stata trovata la busta con la marijuana e bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Una donna arrestata per droga

Altri due operazioni antidroga sono state portate a termine a Milano dai poliziotti della Squadra mobile che, in un appartamento di via Chiarelli, hanno rinvenuto e sequestrato 80 grammi di marijuana, 12 di cocaina, tre di hashish, 8.700 euro in contanti e un bilancino di precisione. La padrona di casa, una 51enne italiana con precedenti di polizia, è stata quindi arrestata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre gli agenti della sesta Sezione hanno arrestato un altro pusher, un 31enne con precedenti per droga, che spacciava nel suo appartamento di via Bixio a Sesto San Giovanni (Milano), sequestrandogli complessivamente 65 grammi di hashish e 27 grammi di marijuana.