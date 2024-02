Sradica le slot del locale e poi si scaglia contro la polizia, arrestato

Dopo aver sradicato alcune slot all'interno di un locale, ha infastidito clienti e personale presenta in sala. Ha poi proseguito il suo personalissimo show in via Napo Torriani, in zona Stazione Centrale a Milano. È lì che poco dopo le 7 del mattino di domenica arrivano i poliziotti delle volanti, avvertiti dai titolari.

Per l'esagitato, un ragazzo afgano di 27 anni, sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Non solo era stato molesto all'interno della sala slot, aggredendo anche il personale, ma una volta fuori se l'era presa con gli agenti in divisa. Alla fine i poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e caricarlo sulla volante.