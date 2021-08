Si ribella ai poliziotti e danneggia la volante: arrestato

L'accaduto giovedì 5 agosto in via Raffaello Sanzio, zona Wagner

Ha infastito il vicinato, poi all'arrivo della polizia ha opposto resistenza e infine, una volta trannenuto nella volante, l'ha danneggiata. L'epilogo, naturalmente, è stato il suo arresto. È accaduto nella serata di giovedì 5 agosto in via Raffaello Sanzio, zona Wagner, dove è intervenuta la polizia di Stato.

A finire in manette un 35enne marocchino, irregolare in Italia e con precedenti. Poco prima era stato segnalato al 112 come persona molesta in strada. Una volta arrivati gli agenti, ha opposto resistenza al fermo e, una volta nella volante, ha creato dei danni al veicolo. Per lui, a quel punto, è scattato l'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.