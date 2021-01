Litiga con un uomo per strada, si scaglia contro polizia e danneggia volante: arrestato

L'accaduto in via Val Trompia, tra Roserio e Quarto Oggiaro, intorno alla mezzanotte di mercoledì 20 gennaio

Ha litigato per strada con un altro uomo. Poi quando è arrivata una volante della polizia di Stato si è scagliato contro gli agenti e infine, una volta a bordo e sotto arresto, ha danneggiato l'auto. L'accaduto in via Val Trompia, tra Roserio e Quarto Oggiaro, poco prima della mezzanotte di mercoledì 20 gennaio.

A finire in manette un italiano di 34 anni con precedenti per droga, che ora dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei poliziotti infatti ha riportato una contusione alla mano sinistra con prognosi di tre giorni.

Il 34enne vedendo la volante si è subito mostrato poco collaborativo per poi scagliarsi contro gli agenti e arrivare a rompere il vetro posteriore del veicolo. Nessuna conseguenza, invece, per l'altra persona coinvolta nella lite, che non ha opposto alcun tipo di resistenza.