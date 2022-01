Lo spacciatore con la cocaina nella confezione di vitamine

Fuori vitamine, dentro cocaina. Un uomo di 39 anni, un cittadino tunisino irregolare e con precedenti, è stato arrestato martedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 16 dosi di "coca".

Per lui le manette sono scattate alle 23.30, quando una Volante di passaggio in via Vitruvio lo ha notato mentre, a bordo della sua macchina, cercava di nascondere qualcosa nell'abitacolo. A quel punto i poliziotti hanno perquisito lui e il veicolo e hanno trovato il contenitore di un noto integratore vitaminico. Nella confezione, però, non c'erano le compresse ma le 16 dosi termosaldate di cocaina, per un peso totale di sei grammi. Il 39enne, che aveva con sé anche 100 euro in contanti, è stato quindi arrestato.

La stessa sorte toccata un paio di ore dopo, verso le 2 di mercoledì notte, a un 40enne e un 43enne, entrambi filippini. Controllati dalla polizia in via Padova, i due sono stati scoperti con addosso 3 grammi di shaboo, la metanfetamina più potente della cocaina che viene venduta in dosi da 0,1 grammo. Anche loro sono accusati di spaccio.