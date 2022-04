Palpeggia due ragazze in strada, giovane arrestato per violenza sessuale

Ha prima provato a palpeggiare due ragazze e poi ha dato inizio al suo "spettacolo" privato per disturbare quanti transitavano lungo viale Vittorio Veneto a Milano. Fino all'arrivo della polizia di Stato, che lo ha portato via in manette. A finire sotto accusa è un ragazzo eritreo di 26 anni.

Sabato sera, intorno alle 20 - ricostruisce la questura - diversi cittadini hanno richiesto l'intervento della volante per la presenza di un giovane moltesto, che poco prima aveva anche "allungato" le mani addosso a due ragazze. Individuate le due donne molestate, una di 26 e l'altra di 19 anni, che hanno confermato l'episodio, agli agenti arrivati sul posto non è rimasto che arrestare il 26enne. Per lui l'accusa è quella di violenza sessuale.