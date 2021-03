Milano, marijuana e coca nascosta nei calzini: arrestato lo spacciatore con le stampelle

Un 48enne è stato arrestato dalla polizia in zona via Padova nel pomeriggio di martedì

Girava con una stampella a causa di un problema alla gamba ma nonostante tutto continuava a spacciare come aveva già fatto in passato. Un marocchino di 48 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano in zona via Padova nel pomeriggio di martedì.

L'uomo è stato fermato dagli agenti insospettiti dal suo atteggiamento: continuava ad andare avanti e dietro lungo la strada. Addosso però non aveva nulla, niente stupefacente come pensavano i poliziotti. Il suo nervosismo e i suoi precedenti di polizia, tuttavia, hanno convinto gli uomini delle volanti ad avvertire i colleghi dell'Unità cinofila.

I cani poliziotti hanno poi ritrovato nella sua abitazione in via Clitumno diversi grammi di cocaina - circa 34 in totale - e mezzo etto di marijuana. La droga era nascosta dentro dei calzini a loro volta nascosti dentro a delle scarpe. Per lui sono scattate le manette per detenzione di droga ai fini di spaccio.